По данным СМИ, Марк Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone

10:12 | 16.11.2018

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг запретил менеджерам компании пользоваться смартфонами Apple в офисе компании, обязав применять аппараты на системе Android. Об этом сообщают источники газеты The New York Times.



Издание предполагает, что решение Цукерберга связано с обидой предпринимателя на критические высказывания главы Apple Тима Кука. Кук утверждал, что Facebook вмешивается в личную жизнь пользователей.



Заявление главы Apple прозвучало на фоне скандала Facebook с британской фирмой Cambridge Analyticа, которая собирала персональные данные более 80 млн пользователей соцсети без их ведома, отмечает РБК.