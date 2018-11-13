Станислав Черчесов установил рекорд сборной России по поражениям среди тренеров

10:06 | 16.11.2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал рекордсменом национальной команды по поражениям, сообщает «Советский спорт».



Накануне сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Германии со счетом 0:3. Это поражение стало для Черчесова 11-м на посту главного тренера российской сборной, что вывело его в лидеры по поражениям в национальной команде. Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе Черчесова 30 матчей.



В процентном соотношении лучший результат у Юрия Сёмина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца, отмечает championat.com.