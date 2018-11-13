Минфин США ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

10:01 | 16.11.2018

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Документ опубликован на сайте американского Минфина. Среди фигурантов списка — бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, его подчиненный Махер Абдулазиз Мутреб, а также генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед аль-Отайби, передает РБК. В Эр-Рияде, между тем, предъявили обвинения 11 фигурантам дела. Пятерых из них следствие просит казнить.



Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал в здании саудовского генконсульства в Стамбуле в начале октября. Власти Саудовской Аравии признали его смерть лишь через 18 дней после случившегося, напоминает «Эхо Москвы».