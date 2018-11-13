В КНДР провели испытания нового «передового» оружия

09:51 | 16.11.2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 16 октября, посетил военный полигон, где прошли успешные испытания «передового» оружия, сообщает Reuters со ссылкой на Ренхап.



«Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа», — сообщило Центральное телевидение Северной Кореи.



Это первые с ноября прошлого года испытания оружия в Северной Корее, которые инспектировал Ким Чен Ын. Тогда он присутствовал при запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а сам Ким Чен Ын подписал с президентом США декларацию о достижении мира на Корейском полуострове, отмечает РБК.