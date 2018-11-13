Синдзо Абэ пообещал Путину в случае передачи Курил Японии не размещать на них базы США

09:47 | 16.11.2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал Путину, что в случае передачи японской стороне южных островов Курил там не будут размещены военные базы США. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.



Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается, отмечает lenta.ru.