Россия и мир
09:47 | 16.11.2018
Синдзо Абэ пообещал Путину в случае передачи Курил Японии не размещать на них базы США
Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается, отмечает lenta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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