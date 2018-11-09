Лесные пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за 100 лет

16:44 | 15.11.2018

Лесные пожары в Калифорнии назвали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Такое мнение выразили американские эксперты. Жертвами стихии, по последней информации, стали 56 человек. Таким образом, число погибших от огня превысило количество жертв любого другого пожара. Последний пожар такого масштаба с большим числом жертв произошёл в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.



Как отмечает РИА «Новости», общая площадь пожара Camp к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось воспользоваться ослаблением ветра и прокопать траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на трети периметра пожара. Значительная часть пожара находится в труднодоступной местности.