Член «банды Цапков» Цеповяз ежемесячно получал в колонии деликатесы на 60 тыс. рублей

16:40 | 15.11.2018

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в амурской колонии, ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч руб. в месяц, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Причём яства заключённому регулярно привозил один и тот же человек, установила прокурорская проверка, передает «Интерфакс». От одного до трех раз в месяц он привозил еду в колонию и передавал через специальное окошко.



В сумках были конфеты, колбаса, сыры, в том числе импортные, салаты, икра и красная рыба, сырое мясо, сигареты, одежда, мобильные телефоны и предметы бытовой химии. Сумки весили более 30 килограммов, в то время как разрешенный вес одной посылки составляет 20 килограммов. Мясо в колонию тоже запрещено передавать, сообщает «Вести.ру».



Ранее стало известно, что в Сети появились фотографии Цеповяза, на которых он ест крабов, икру и шашлык во время отбывания наказания, напоминает russian.rt.com. Адвокаты Цеповяза и члены ОНК утверждают, что преступник содержался в обычных условиях, а фотографии с икрой и крабами поддельные. В то же время во ФСИН уже подтвердили подлинность снимков и пояснили, что они сделаны в 2015 году, при прежнем руководстве учреждения.