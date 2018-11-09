Два британских министра ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit

16:28 | 15.11.2018

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб в четверг объявил о том, что покидает этот пост. «Сегодня я ухожу с поста министра по Brexit. По совести, я не могу поддержать условия, предложенные в нашем соглашении (по условиям Brexit) с ЕС», – написал он в своем твиттере, передает «Интерфакс».



Ранее в отставку ушла британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Она также не согласна с положениями плана Лондона по Brexit. По словам Маквей, сделка по Brexit провалилась, а предложения по его проведению «вскоре осудит вся страна».



Накануне правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Брексита.