Путин заявил о возобновлении диалога с властями Японии по спорным вопросам

16:17 | 15.11.2018

Путин заявил, что российская сторона возобновила диалог с властями Японии по спорным вопросам на основе советско-японской декларации 1956 года, передает РИА «Новости».



По его словам, «всё, что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закреплённых в результате работы после Второй мировой войны». «Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать», — сказал Путин, сообщает russian.rt.com.