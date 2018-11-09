ЦБ РФ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий

16:12 | 15.11.2018

Банк России за пять лет отозвал более 400 лицензий и санировал более 30 банков, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Астане на Конгрессе финансистов Казахстана. Кроме того, за эти годы регулятор санировал больше тридцати банков, включая три очень крупных банковских группы, уточнила Набиуллина.



Весной глава Банка России заявляла, что основная часть по расчистке российского банковского сектора уже закончена. Завершить ее полностью предполагается еще за два-три года, отмечает rg.ru.