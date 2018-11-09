ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального

16:06 | 15.11.2018

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла окончательный вердикт по делу «Навальный против России» в пользу политика Алексея Навального, говорится в судебном решении, распространенном в четверг, передает «Интерфакс». Суд признал политически мотивированными задержания и аресты Навального.



Согласно решению Большой палаты, Алексею Навальному присуждена та же сумма, что была присуждена ему по предыдущему решению ЕСПЧ: 50 000 евро компенсации морального ущерба, 1025 евро компенсации материального ущерба, 12 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.