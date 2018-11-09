В Киеве пытались поджечь Андреевскую церковь

16:01 | 15.11.2018

В Киеве неизвестные забросали «коктейлями Молотова» двери Андреевской церкви, сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря, передает russian.rt.com.



Сообщение о происшествии поступило около 8:20 по местному времени (9:20 мск). В полицию обратился охранник церкви после того, как двое неизвестных кинули в двери две бутылки с зажигательной смесью. Охранники попытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись, сообщает РБК. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства атаки на церковь.



Как напоминает РБК, президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон, который передал Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату для проведения богослужений и церемоний.