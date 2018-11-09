Госдума РФ приняла пакет законов о налоге для самозанятых

15:56 | 15.11.2018

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о налоге на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.



Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года будет введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4 % от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), физическим лицам и 6 % в отношении доходов, полученных от реализации, индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц), передает «Интерфакс».



Налог для самозанятых в течение 10 лет будут тестировать в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Перешедших же на новый режим освободят от подоходного налога и налога на добавленную стоимость, отмечает «Эхо Москвы».