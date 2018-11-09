Американские СМИ назвали военную технику из России «сумасшедшими машинами»

12:15 | 15.11.2018

Специальную российскую машину тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У оценило американское издание The Drive. Машина фигурирует в видео, которое опубликовало Министерство обороны России и где показана работа различных систем РХБЗ. В заголовке американские авторы назвали российскую технику «сумасшедшей», передает ren.tv. «Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины», — отметил автор Джозеф Тревитик.



Машина тепловой обработки вооружения ТМС-65У, созданная на базе советского «Урала-375», может проводить дезинфекцию как тяжелой военной техники или оборудования, так и зданий и даже целых районов. Кроме того, она способна поставить мощную дымовую завесу, чтобы в случае необходимости скрыть действия своих войск от противника.