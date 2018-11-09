Дональд Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР

12:07 | 15.11.2018

Следующим послом США в Южно-Африканской Республике (ЮАР) станет дизайнер сумочек Лана Маркс. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.



Маркс – уроженка Южной Африки, сейчас живет во Флориде. Она дизайнер, основатель и исполнительный директор компании, которая производит женские сумки класса люкс и другие аксессуары, отмечает «Эхо Москвы».



Она также работала в Совете по женскому лидерству в школе управления имени Кеннеди при Гарвардском университете и Женском международном форуме более десяти лет. Образование Маркс получила в Институте личного менеджмента в Йоханнесбурге и говорит на двух официальных языках ЮАР – африкаанс и коса, передает РБК.