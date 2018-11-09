Валентин Коновалов официально вступил в должность главы Хакасии

12:02 | 15.11.2018

Избранный глава Хакасии Валентин Коновалов официально вступил в должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Процедура инаугурации прошла в здании Верховного совета республики в Абакане.



Коновалов был избран главой Хакасии по итогам двух туров выборов. До его вступления в должность обязанности главы республики исполнял Михаил Развожаев, напоминает НТВ.