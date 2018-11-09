Нью-Йоркская Пятая авеню потеряла звание самой дорогой торговой улицы мира

11:58 | 15.11.2018

Впервые за последние пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых коридоров, свидетельствует отчет «Главные улицы мира», подготовленный консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, передает lenta.ru.



В 2018 году первое место в рейтинге «Главные улицы мира» заняла гонконгская Козуэй-Бей. «В результате значительного снижения арендных ставок в Нью-Йорке Пятая авеню опустилась на второе место в мировом рейтинге: средняя арендная ставка по сравнению с прошлым годом снизилась с 3 тысяч до 2,25 тысячи долларов США за квадратный фут в год», – сообщается в нем.



Третью строчку рейтинга заняла лондонская Нью-Бонд-стрит. В числе наиболее дорогих также названы Елисейские Поля в Париже, Виа Монтенеаполе в Милане, Гиндза в Токио и Питт-стрит-молл в Сиднее. Московский Столешников переулок занял в этом списке 18-е место, отмечает «Эхо Москвы».