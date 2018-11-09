В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и газированных напитков в школах

11:43 | 15.11.2018

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил запретить продажу газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях, передает iz.ru.



Свищев также поддержал введение акцизов на газированные напитки, отметив, что подобная мера «окажет положительный эффект» на профилактику ожирения, если сборы будут направляться на борьбу с этим заболеванием.



Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав поддержал предложение ввести налог на сладкие газированные напитки.