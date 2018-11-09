Власти Великобритании одобрили проект соглашения по Brexit

11:37 | 15.11.2018

Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Брексита. Согласно документу, Британия и ЕС сохранят друг за другом взаимный доступ к рынкам, а также безвизовый режим, передает russian.rt.com.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Великобритании, совещание премьера страны Терезы Мэй с министрами длилось пять часов. По его итогам глава правительства заявила, что проект соглашения отвечает интересам государства.



Как напоминает iz.ru, в 2016 году в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе. За выход из состава объединения высказались 51,9 % граждан. Королевство планирует покинуть ЕС в марте 2019 года.