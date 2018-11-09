Тюмень, Набережные Челны и Москва возглавили рейтинг городов РФ с лучшими дорогами

11:30 | 15.11.2018

Тюмень, Набережные Челны и Москва возглавили рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, имеющегося в распоряжении РИА «Новости».



Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга с недосягаемо высоким средним баллом — 4,25. «На втором месте — Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла. Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице — 3,57. Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13-ю строку рейтинга с 3,08 балла», — говорится в исследовании.



Санкт-Петербург обогнали Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).



Аутсайдерами рейтинга стали Саратов и Рязань с результатом в 2,54 и 2,52 балла соответственно. Хуже всего о состоянии дорог в своем городе отозвались жители Владивостока, получившего 2,45 балла.



В опросе участвовали жители 37 городов старше 18 лет и имеющие водительские права.