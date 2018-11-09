В 21-м веке США потратили на войны почти 6 триллионов долларов

11:15 | 15.11.2018

США потратили на войны $5,9 трлн с 2001 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведённое в американском Брауновском университете.



В докладе говорится, что в эту сумму входят не только потраченные Пентагоном деньги, но и «расходы, связанные с войной, со стороны Госдепа». В их числе средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них, сообщает lenta.ru.



Кроме того, по данным профессора Брауновского университета Неты Крауфорд, с 2001 года в войнах погибло около полумиллиона человек, половина из которых — мирные жители.