В МИД Германии призвали Украину закрыть сайт «Миротворец»

11:10 | 15.11.2018

МИД Германии призвал Украину закрыть сайт «Миротворец». Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ. «Мы и в прошлом информировали Украину о нашей позиции и настаивали на том, чтобы украинское правительство удалило этот сайт. Мы делаем это и сейчас», — сказала пресс-секретарь ведомства.



Как отмечает «Эхо Москвы», МИД Германии осудил включение бывшего канцлера Герхарда Шредера в список сайта «Миротворец», который собирает данные «врагов Украины». Шредер попал в «черный список» в начале ноября, после того как заявил в интервью, что вхождение Крыма в состав России уже стало реальностью, вне зависимости от мнения об этом событии.