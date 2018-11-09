Депутат Александр Хинштейн рассказал о ценах в столовой Госдумы

11:05 | 15.11.2018

Депутат нижней палаты парламента от Самары Александр Хинштейн опубликовал в своем профиле в Twitter фотографии меню из столовой Госдумы и свой чек за обед. По словам депутата, его обед в среду, 14 ноября, который состоял из закуски из фасоли, горячего с гарниром (курица и капуста) и напитка из шиповника, обошелся ему в 253 руб.



На фотографии, опубликованной Хинштейном, видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров – в 39 рублей, а стакан компота – в 28, передает РИА «Новости».



В беседе с Пятым каналом Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы.