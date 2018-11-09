Греческие археологи нашли руины легендарного города-государства Тенея

17:23 | 14.11.2018

Греческие археологи завершили раскопки легендарного города-государства Тенея, входившего в состав Пелопонесского союза и участвовавшего в разрушении Микен, передает rg.ru. До сих пор о местоположении Тенеи было известно лишь по историческим документам. Теперь же находки археологов подтвердили существование такого города, который располагался в 20 км к северу от Микен. Согласно мифам, город был построен военнопленными из Трои.