В Керчи 22 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на теплопроводе

17:16 | 14.11.2018

В результате аварии на Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи без тепла остались 22 тыс. жителей, две школы, два детских сада и колония. Об этом сообщается на сайте администрации города.



По данным властей, две трубы ТЭЦ диаметром 800 мм были повреждены во время строительных работ по возведению подходов к железнодорожной части Крымского моста. В трубы врезался самосвал и сдвинул их с проектной отметки. Как написал на своей странице в Facebook глава города Сергей Бороздин, машина ехала по Феодосийскому шоссе с открытым кузовом, из-за этого и произошло столкновение.