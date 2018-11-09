Россия и мир
17:16 | 14.11.2018
В Керчи 22 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на теплопроводе
По данным властей, две трубы ТЭЦ диаметром 800 мм были повреждены во время строительных работ по возведению подходов к железнодорожной части Крымского моста. В трубы врезался самосвал и сдвинул их с проектной отметки. Как написал на своей странице в Facebook глава города Сергей Бороздин, машина ехала по Феодосийскому шоссе с открытым кузовом, из-за этого и произошло столкновение.
© «Вечерние Ведомости»
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