Диме Билану присвоили звание заслуженного артиста

17:04 | 14.11.2018

Путин присвоил эстрадному певцу Диме Билану звание заслуженного артиста. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Награды певец, как уточняется в указе, удостоен «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность».



Как напоминает iz.ru, Билан победил на «Евровидении-2008», чего до этого момента не удавалось сделать ни одному российскому исполнителю. В том же году певцу присвоили звание народного артиста Кабардино-Балкарской Республики. Также он является рекордсменом по числу наград MTV Russia Music Awards.