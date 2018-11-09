Питавшийся на 3,5 тыс. рублей в месяц депутат назвал прожиточный минимум геноцидом

16:52 | 14.11.2018

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей, рассказал о выводах, сделанных после трех недель «министерской диеты». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».



«Экспериментом это неправильно называть, потому что для десятков миллионов человек это является нормой, они живут в самой глубокой нищете. То, что это проблема, что это необходимо менять, — абсолютно устоявшийся факт», — заявил он. По словам Бондаренко, подобная диета может говорить о двух вещах — «либо это потребление очень низкокачественных продуктов в силу того, что они дешевые, либо это недоедание». «Такую политику, кроме как геноцидом, назвать нельзя», — добавил он, передает РБК.



Бондаренко также заявил, что размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч, а прожиточного минимума — не менее 20 тысяч.



Как напоминает gazeta.ru, ранее в Саратовской области уволили министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову после скандального заявления о том, что прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» для неработающих пенсионеров. Сама же она отказалась жить с такими расходами, объяснив свое решение «статусом». Бондаренко после этого заявил о желании провести эксперимент, питаясь на 3,5 тыс. руб. в месяц.