Путин пригласил представителей АСЕАН на российские экономические форумы

16:47 | 14.11.2018

Путин позвал представителей стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Петербургский и Восточный экономические форумы в 2019 году. Кроме того, Путин, выступая в среду, 14 ноября, на пленарном заседании саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, отметил, что РФ уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, передает Kp.ru.



Как отмечает russian.rt.com, саммит Россия – АСЕАН проходит в Сингапуре. Планируется, что участники обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова и урегулирование конфликта в Сирии.