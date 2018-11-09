Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку

16:42 | 14.11.2018

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку из-за ситуации в секторе Газа. Он объявил об отставке на следующий день после того, как кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.



«По моему мнению, что случилось вчера - прекращение огня вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС - это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет», - отметил Либерман, передает «Интерфакс».



Либерман возглавил Минобороны Израиля в 2016 году. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он руководил МИД.