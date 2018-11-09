По данным СМИ, США могут отложить введение новых санкций против РФ до 2019 года

16:37 | 14.11.2018

Конгресс США может отложить введение новых санкций в отношении России, так как не успеет до конца года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов. «У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество», – заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин.



Как напоминает russian.rt.com, в августе Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение ограничительных мер в отношении ряда чиновников и бизнесменов, а также российского госдолга.