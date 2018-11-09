Караван мигрантов из Гондураса добрался до границы США

16:29 | 14.11.2018

Первая группа каравана мигрантов, более 350 человек, прибыла в приграничный город Тихуана, откуда планирует попасть в США, сообщает портал Universal.



Примерно 350 человек, в основном уроженцы Гондураса, приехали в город на девяти грузовиках. Их сопровождали патрульные машины федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встретили сотрудники Национального института миграции, чтобы предложить размещение в специальных приютах.



Как отмечает «Росбалт», первые несколько человек перебрались через забор на американскую территорию, но пробыли там лишь несколько минут. При приближении американских патрульных они вернулись в Мексику.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти не пустят мигрантов на территорию страны.