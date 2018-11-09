Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности к холодной войне с Китаем

12:24 | 14.11.2018

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон готов к холодной войне с Пекином в том случае, если китайская сторона не изменит свою политику. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post. Пенс уточнил, что президент Дональд Трамп готов к улучшению отношений с Китаем, однако, если Пекин не изменит свою политику, США готовы к крайним мерам.



Вице-президент США считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская «менее устойчива». «Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции», — заключил Пенс и добавил, что Вашингтон может «удвоить» пошлины.