Лесной пожар на севере Калифорнии уничтожил больше 7,6 тысячи домов

12:21 | 14.11.2018

Природный пожар в округе Бьютт стал самым разрушительным в истории штата Калифорния. Погибли 42 человека, без вести пропало около 200 жителей, уничтожено более 7,6 тыс. зданий, большинство из которых – жилые дома. Такие данные привела газета The New York Times.



Пожар за минувшие сутки удалось локализовать еще лишь на 5 %, при этом 70 % территории округа Бьютт еще охвачено огнем. С ним продолжают бороться более 5,1 тыс. пожарных, 622 единицы спецтехники и 21 вертолет. Трамп ранее заявил, что Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия.