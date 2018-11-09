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Россия и мир


12:12 | 14.11.2018

Власти РФ утвердили график повышения тарифов ЖКХ в следующем году

Премьер РФ Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за ЖКХ в следующем году, сообщает пресс-служба правительства. С 1 января ставка НДС в России повышается с 18 до 20 %. В связи с этим индексация платы граждан за услуги ЖКХ с того же числа составит 1,7 % с учетом повышения НДС, а с 1 июля – дополнительно 2,4 %.

В последние годы тарифы на коммунальные услуги индексировались раз в год – только с 1 июля. Удорожание в среднем составляло 4 %, напоминает rg.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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