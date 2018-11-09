Цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель

12:03 | 14.11.2018

Стоимость нефти марки Brent во вторник вечером опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, следует из данных торгов, передает РИА «Новости». За день фьючерс на нефть с поставкой в январе 2019 года подешевел на 8,1%. По состоянию на 23:35 баррель Brent стоил $64,87.



Отмечается, что цены на нефть продолжают падать из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии. Давление на них также оказали послабления, которые Вашингтон сделал для крупнейших потребителей иранской нефти.