Во ФСИН рассказали о нехватке колоний для осужденных сотрудников полиции

11:52 | 14.11.2018

Исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены, и необходимо строить новые. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. «В этом году мы две (колонии) открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал замглавы ФСИН. Максименко предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.