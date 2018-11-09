11:44 | 14.11.2018

Президент США Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с британским премьером Терезой Мэй, в ходе которого выразил ей недовольство в связи с позицией Лондона по Ирану, передает russian.rt.com.



Трамп обрушился с критикой на британского премьера из-за того, что, по его мнению, Лондон предпринимает недостаточно усилий, чтобы сдерживать Иран. Также он расспросил ее по поводу Brexit и пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые договоры с европейскими странами, сообщает РИА «Новости».