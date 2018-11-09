Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

11:33 | 14.11.2018

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в новогодние праздники жителям Москвы стоит готовиться к усилению морозов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает iz.ru. По ее словам, в новогоднюю ночь температура опустится до -12 °С, а днем будет колебаться от -3 до -8 °С. В целом же в Москве обещают теплый декабрь – на один градус выше климатической нормы, заключила заведующая лабораторией.