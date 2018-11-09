Число жертв лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек

12:40 | 13.11.2018

Число погибших при природном пожаре Camp в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа. «На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек. Это самый разрушительный лесной пожар в истории США», – сказал Хонеа. Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования родным и близким погибших.



Как отмечают «Ведомости», площадь возгорания превысила 450 кв. км, пожарные смогли локализовать пламя только на 25 %. В районе города Малибу сгорели 370 домов. На севере штата полностью выгорел город Парадайс. Эвакуировано более 150 000 местных жителей.