Во Владивостоке четверо мужчин пытались пересечь мост под видом автобуса

12:35 | 13.11.2018

Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, «замаскировавшись» под желтый автобус, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.



На кадрах видно, как несколько молодых людей идут по обочине, надев сверху желтую коробку, сделанную в виде автобуса. Через некоторое время к ним подходит охранник и прогоняет «транспортное средство» с проезжей части. После этого «автобус» разворачивается и двигается в обратную сторону под наблюдением охраны.





Золотой мост был открыт в 2012 году и хоть и не предназначался для пешеходов, но такое движение по нему разрешили в связи с настоятельными просьбами горожан. Однако позже суд по иску прокуратуры движение пешеходов по нему запретил, поскольку люди ходили по технологическим дорожкам, а не по тротуарам, которые проектом не были предусмотрены, напоминает rg.ru.