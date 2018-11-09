Алексей Навальный сообщил о запрете на выезд из России

12:17 | 13.11.2018

Политика Алексея Навального не выпустили из России в Страсбург, написал он в «Твиттере». По его словам, на паспортном контроле в аэропорту пограничники сообщили, что ему запрещено покидать страну, передает ТК «Дождь».



Алексей Навальный отметил, что его остановили на пограничном контроле, когда он вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой планировал вылететь в Страсбург на оглашение решения по его делу Европейского суда по правам человека. Политик уточнил, что у него забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий».



Политик подчеркнул, что у него нет неуплаченных штрафов, а есть только «висящие» исполнительные производства нематериального характера. Навальный также отметил, что две недели назад был за границей и никаких проблем с выездом тогда не возникло.