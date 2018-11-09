В Госдуме предлагают невостребованные банковские вклады перевести в бюджет

12:12 | 13.11.2018

В Госдуме изучают предложение передать в бюджет России невостребованные вклады из банков, рассказал «РИА Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Аксаков. «Депутаты изучают предложения передать невостребованные вклады в бюджет. Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — сказал Аксаков.



По данным агентства, объёмы «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оцениваются в миллиарды рублей.