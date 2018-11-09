В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы спайсов в СМИ

16:55 | 12.11.2018

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, которым предлагается запретить распространение в СМИ и интернете информации о способах и методах изготовления новых психоактивных веществ (спайсов), а также местах культивирования наркосодержащих растений, следует из базы данных Госдумы, передает РИА «Новости». Авторами инициативы стали депутаты разных фракций. Они подчёркивают, что раньше был запрет только по наркотикам.



Отмечается, что поправки предлагается внести в Федеральный закон «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О рекламе», сообщает russian.rt.com.