Скончался актёр Дуглас Рэйн, озвучивший компьютер HAL 9000 в «Космической одиссее»

16:50 | 12.11.2018

Канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет, сообщает CTV News. По данным телеканала, актер умер в больнице в пригороде канадского города Стратфорд.



Дуглас Рэйн — основатель Стрэдфордского Шекспировского фестиваля, который проходит в Канаде с 1953 года. Актер известен своей озвучкой компьютера HAL 9000 в фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968), передает РИА «Новости».