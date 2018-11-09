Китайская Alibaba побила мировой рекорд продаж в День холостяка

16:46 | 12.11.2018

Китайская Alibaba поставила новый рекорд продаж в День холостяка. В ходе тотальной распродажи компания реализовала на всех своих торговых площадках товаров на $30,8 млрд. Мероприятие началось с сильного старта — за одну минуту и 25 секунд продажи достигли $1 млрд. Через час продажи превысили $10 млрд. Совокупное количество заказов в штуках превысило миллиард, передает РБК.



С такими показателями китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по объему оборота лидировавшую долгое время американскую «черную пятницу».