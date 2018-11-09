Козак доложил Путину, что ситуация на российском рынке топлива стабилизирована

16:35 | 12.11.2018

Вице-премьер РФ Козак доложил Путину, что ситуация на рынке топлива в нашей стране стабилизирована. Он отметил, что цены заморожены и останутся такими до конца марта, передает life.ru.



По словам Козака, если компании, подписавшие соглашение, не будут его соблюдать, им грозит повышение экспортных пошлин. Однако оно останется крайней мерой. Если ФАС выявит монополизацию со стороны независимых АЗС в регионах, с ними тоже будет подписано соглашение, отметил вице-премьер, сообщает «Ведомости».