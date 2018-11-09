Участники марша в честь столетия независимости Польши сожгли флаг Евросоюза

16:28 | 12.11.2018

В Польше националисты сожгли флаг Евросоюза во время шествия в честь столетия независимости страны. Активисты сопровождали действия выкриками: «Долой европейский союз!», сообщает RT.



По информации главы польского МВД Иоахима Бруджиньского, в марше принимают участие более 200 тысяч человек. В их числе находятся президент страны Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий, передает MK.ru. Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — организованный Дудой государственный, националистический и марш левых сил.