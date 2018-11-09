Премьер Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS

16:19 | 12.11.2018

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время учений НАТО. Его заявление приводит финская телекомпания Yle.



«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал Сипиля, добавив, что у России есть средства для этого. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.



Аналогичные сбои до этого фиксировали норвежские коллеги. Те также связывали их с возросшей активностью России в регионе на фоне проходивших в стране учений НАТО Trident Juncture, отмечает РБК.