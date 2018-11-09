Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дом голливудского актера Джерарда Батлера

16:15 | 12.11.2018

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома актера Джерарда Батлера и музыканта Нила Янга. На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома, передает РБК. По словам актера, он вернулся к дому после эвакуации. «Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Сокрушительное для Калифорнии время. Вдохновлен, как всегда, мужеством, крепостью духа и жертвенностью пожарных», - подписал фото актер. Поблагодарив местный пожарный департамент и призвав поддержать «этих отважных мужиков» на специальном сайте, сообщает rg.ru.