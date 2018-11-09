Власти Саудовской Аравии заявили о готовности к сокращению производства нефти в 2019 году

15:35 | 12.11.2018

В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году. С таким заявлением выступил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих. По его словам, участники ОПЕК+ готовы снова пойти на сокращение добычи черного золота на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября этого года. Халид аль-Фалих заявил, что с этим согласны члены ОПЕК и их союзники.



«Мы собираемся сделать все, что только сможем, чтобы сохранить запасы и обеспечить фундаментальные правила спроса в разумно узком диапазоне по отношению к балансу, и мы считаем, что рынки успокоятся Мы не занимаемся определением цены в будущем», — подчеркнул он.



Как отмечает «Ведомости», ранее к сокращению добычи нефти производителей призвал Иран. Цена нефти упала с $86 до менее $70 за баррель после введения нового пакета санкций США против Тегерана 5 ноября.